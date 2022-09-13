МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам растет во вторник вечером после публикации данных об инфляции в США по итогам августа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.00 мск курс евро к доллару снижается до 0,9997 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0121 доллара. Курс доллара к иене растет до 144,32 иены со 142,83 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 1,16%, до 109,58 пункта.

Во вторник минтруд США сообщил, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась меньше прогнозов — до 8,3% с 8,5%, аналитики ожидали снижения до 8,1%. Так, рынки восприняли статистику как сигнал к возможному ужесточению и без того "ястребиной" политики Федрезерва США.

"Базовый и основной Индекс потребительских цен США в августе оказались существенно выше ожиданий, что заставило валютные рынки и рынки с фиксированной доходностью начать быстрый и резкий разворот от недавних ценовых действий, когда трейдеры и инвесторы в основном ориентировались на более мягкую инфляцию", — приводит агентство Франс Пресс слова рыночного аналитика Monex Джея Чжао-Мюррея (Jay Zhao-Murray).