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2022
https://1prime.ru/Forex/20220913/838103680.html
Доллар и евро завершили торги снижением — оба до 59,9 рубля
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Валюта РФ выросла во вторник к доллару и к евро – до 59,9 рубля, отыграв соответствующую динамику форекса, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 13.09.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла во вторник к доллару и к евро – до 59,9 рубля, отыграв соответствующую динамику форекса, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 34 копейки, до 59,9 рубля, евро — на 90 копеек, тоже до 59,9 рубля.
На форексе европейская валюта стоит 0,9992 доллара.