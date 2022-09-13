МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла во вторник к доллару и к евро – до 59,9 рубля, отыграв соответствующую динамику форекса, следует из данных Московской биржи. Цена на нефть снижается на статистике инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 34 копейки, до 59,9 рубля, евро — на 90 копеек, тоже до 59,9 рубля.

На форексе европейская валюта стоит 0,9992 доллара.