МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс рубля пытается расти на основной сессии Московской биржи после снижения на утренних торгах, однако потенциал роста курса отечественной валюты ограничен, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков для РИА Новости. Замглавы Минфина дал три совета, как не потерять накопления

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.52 мск снижается на 7 копеек, до 59,83 рубля, евро — на 6 копеек, до 59,84 рубля. На утренней сессии доллар максимально поднимался в цене до 60,15 рубля, евро — до 61,70 рубля.

"Российский рубль открыл основную сессию тенденцией к укреплению, которая наблюдается уже пять сессий подряд. Полагаем, что сегодня пределы укрепления рубля ограничены уровнем 59,7 рубля. Влияние снижения цен на нефть мы оцениваем как умеренное, конечно, если текущая слабость котировок "черного золота" не разовьется во что то более серьезное", — прокомментировал агентству начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Скорее всего, давление на доллар в краткосрочной перспективе продолжится по мере приближения сроков уплаты налогов, в том числе "повышенного" НДПИ от "Газпрома". Укрепляется рубль и по отношению к юаню, подойдя сегодня вплотную к уровню локальной поддержки 8,56", — добавил эксперт. В ФТС сообщили о снижении доли доллара и евро во внешнеторговых контрактах

"Технически" сохраняется потенциал для укрепления рубля, курс доллара в ходе сегодняшних торгов может попробовать перейти в диапазон 59-60 рублей, со своей стороны оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Московская биржа с 12 сентября возобновила ранние утренние торги на валютном рынке. Теперь они поводятся в следующем режиме: 6.50–7.00 мск – аукцион открытия, 7.00–19.00 мск – торговый период. Аукцион открытия позволяет на основе первых заявок определить адекватную цену открытия торгового периода. Таким образом, на валютном рынке торги продолжаются в течение 12 часов.