МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ слегка подросла в среду к доллару до 59,89 рубля и снизилась к евро – до 59,96 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,06 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,5 копейки до 59,885 рубля, евро поднялся на 6 копеек, до 59,96 рубля.