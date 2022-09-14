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2022
https://1prime.ru/Forex/20220914/838116022.html
Доллар и евро показали слабую динамику в ходе торгов на Мосбирже
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Валюта РФ слегка подросла в среду к доллару до 59,89 рубля и снизилась к евро – до 59,96 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 14.09.2022
валюта, рынки, новости, доллар, евро, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ слегка подросла в среду к доллару до 59,89 рубля и снизилась к евро – до 59,96 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,5 копейки до 59,885 рубля, евро поднялся на 6 копеек, до 59,96 рубля.