МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Доллар продолжает коррекционно дешеветь к основным мировым валютам в среду вечером после роста его стоимости днем ранее на фоне статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.13 мск курс евро к доллару растет до 0,9997 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9967 доллара, курс доллара к иене снижается до 142,98 иены со 144,57 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,27%, до 109,52 пункта.

Доллар в среду вечером продолжает дешеветь после роста на 1,5% во вторник в свете публикации данных по инфляции в США. Годовая инфляция в стране в августе замедлилась до 8,3% с 8,5%, хотя аналитики прогнозировали замедление до 8,1%.

Так, статистика усилила опасения по поводу более резкого повышения ставки Федрезервом США. Теперь рынки допускают увеличение показателя на 100 базисных пунктов после двух повышений на 75 базисных пунктов летом. Согласно данным CME Group, увеличение на 100 базисных пунктов прогнозируют 34% экспертов, остальные 66% все еще ждут повышения на 75 базисных пунктов.

"На финансовых рынках возникла новая волна беспокойства на фоне опасений, что инфляция все еще остается грозным противником", — сказала агентству Франс Пресс старший аналитик по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).