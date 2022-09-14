МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. По мнению трейдеров и аналитиков, рост доллара США, который нацелен на свой лучший год с 1984 года, продолжится, а значит остальные валюты будут сталкиваться с трудностями, или падая, или оставаясь на плаву на счет агрессивных повышений ставок. Ставка по ипотеке в США впервые с 2008 года превысила шесть процентов

Рост доллара, который укрепился почти на 15% против корзины из других валют в этом году, стал разрушительной силой для многих валют, столкнув евро и японскую иену до 20-летних минимумов, а британский фунт — до минимумов почти за 40 лет.

Опубликованные во вторник неожиданно высокие индексы потребительских цен США привели к резкому росту американской валюты, так как инвесторы учли в котировках более масштабные и более стремительные повышения ставок ФРС на фоне этого отчета. На рынках даже ходят разговоры о том, что ФРС на следующей неделе может повысить ставки на целый процентный пункт.

Такие перспективы и поддержка доллара на рынках напрямую затрудняет работу центральных банков по всему миру, так как они стоят перед выбором: позволить национальным валютам слабеть или замедлить процесс путем продаж долларов, либо путем повышения ставок, которое сопряжено с риском резкого замедления экономического роста.

"Я не думаю, что есть что-то, что может помешать росту доллара, пока процентные ставки в США повышаются", — говорит аналитик Rabobank Майкл Эйвери. — Могут быть какие-то промежуточные периоды, когда рынок может обмануться и притвориться, что не видит происходящего. Однако мы ожидаем, что доллар значительно укрепится к концу года".

Индекс доллара США, который отражает стоимость американской валюты против корзины из других шести основных валют, на момент написания статьи в среду составлял 109,60, чуть ниже 20-летнего максимума 110,79, зафиксированного в начале сентября. С начала года рост индекса доллара составил 14,9%, что лишь немногим меньше, чем за весь 1984 год.

Рост доллара против основных валют был внушительным: около 14% против евро, 17% против фунта и почти 25% против иены.

Одним из важных факторов являются процентные ставки ФРС, так как их повышение делает долларовые облигации и депозиты более привлекательными.

Траектория процентных ставок в других странах за пределами США представляется менее агрессивной или даже контрастирует с политикой ФРС.

Европейский центральный банк только на прошлой неделе начал говорить о "дальнейших" повышениях ставок. Народный банк Китая, напротив, понижает ставки, а центральный банк Японии держит их около нуля. Аналитики говорят, что защищенность и относительная устойчивость американской экономики дает доллару дополнительный импульс к росту.

"Для того, чтобы доллар снизился с текущих уровней нужно, чтобы какие-то из этих факторов изменились, — сказал Алекс Вольф из J.P. Morgan Private Bank. — Мы думаем, что доллар может продолжить расти в краткосрочной перспективе, и его усиление, скорее всего, продолжится. Мы по-прежнему будем рекомендовать клиентам хеджировать риски по недолларовым вложениям". В Японии впервые допустили валютные интервенции из-за низкого курса иены

РАЗЛИЧИЯ В ТРАЕКТОРИИ СТАВОК

Длительный рост доллара все больше тревожит торговых партнеров — цены на импорт, исчисляемые в долларах, растут, в то время как страны и без того сталкиваются с рекордно высокой инфляцией.

Наибольшая тревога заметна в Азии, где импортирующие сырье страны, такие как Южная Корея и Индия, сталкиваются с сильным понижательным давлением на свои национальные валюты, а опасения по поводу экономики затрудняют для Китая задачу сдерживания падения иены.

Самое большое давление, однако, испытывает японская иена. Нежелание Банка Японии менять свою политику удержания доходности облигаций около нуля, в то время как процентные ставки в США стремительно повышаются, оставило иену главной жертвой укрепления доллара.

"Вы видите два центральных банка с очень твердой позицией. Один повышает ставки, другой сохраняет политику без изменений, — сказал Барт Вакабаяси, менеджер State Street в Токио. — Каков эффект? Валюты будут показывать разнонаправленную динамику. Пока что-то не изменится — или ФРС начнет снижать ставки, или Банк Японии начнет повышать ставки — такая ситуация будет сохраняться". По его мнению, доллар может вырасти до 147 иен.

В среду японская иена восстановилась с 24-летнего минимума после сообщений о том, что Банк Японии провел ревизию обменных курсов. Это может означать подготовку к валютным интервенциям. Однако рынки думают, что передышка для иены будет недолгой.

Рост доллара США когда-то завершится, и далеко не все думают, что потенциал его роста сейчас велик.

Данные показывают, что на рынке преобладают длинные позиции по доллару, но их объем не слишком большой по историческим меркам. По мнению экономистов, повышение ставки, которое должно замедлить экономику США, в конечном итоге, негативно скажется на долларе.

"ФРС должна замедлить экономику, если она хочет ослабить инфляцию. Все, что она сделала, это нивелировала смягчение (политики). Она не перешла к жесткой политике", — сказал Роб Карнелл из ING.

Тем не менее, сроки и причины снижения доллара, которое произойдет в конечном итоге, не ясны, и мало кто хочет идти против текущего тренда.

"Мы видим сильный спрос на доллар прямо сейчас. Это продолжает оказывать поддержку доллару в краткосрочной перспективе, потому что рынок находится в процессе переоценки ожиданий относительно курса политики ФРС, а надежды на разворот в траектории ставок еще сильнее ослабли", — отметила Шафали Сачдев из BNP Paribas Wealth Management.