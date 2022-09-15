МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Китайский юань в четверг упал против укрепляющегося доллара США. Тем не менее он получил поддержку со стороны более высокого, чем ожидалось, срединного курса и паузы в смягчении политики Народного банка Китая. Курс доллара растет к другим мировым валютам

Центральный банк Китая оставил ставку по среднесрочным кредитам на прежнем уровне, так как ужесточение политики ФРС ограничило его пространство для маневра в сфере денежно-кредитной политики.

"Народный банк Китая продемонстрировал желание защитить от прорыва отметку 7 юаней за доллар, а снижение ставки противоречило бы этому стремлению", — сказал Кен Чэун, валютный стратег-аналитик Mizuho Bank.

Неожиданное снижение ключевых процентных ставок в августе ускорило снижение юаня и опустило его до минимумов за два года.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,9101 юаня за доллар против 6,9116 в среду. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что в четверг срединный курс будет установлен на уровне 6,9153.

"Народный банк Китая продолжает использовать срединный курс, чтобы направить в нужную сторону продвижение юаня", — говорится в записке аналитиков OCBC Bank.

"Срединный курс может и дальше оказываться более высоким (чем ожидалось), но это будет просто являться попыткой замедлить темп ослабления юаня", — добавляется там.

На континентальном рынке пара доллар США/юань открылась на уровне 6,9680, а в средине дня торговалась по 6,9666.