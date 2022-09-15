МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара опускается к евро после утреннего роста, внимание рынков к политике Федеральной резервной системы (ФРС) США сохраняется, в том числе в свете готовящейся к выходу макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Мировые рынки снизились в ожидании действий ФРС

По состоянию на 13.21 мск курс евро к доллару растёт до 0,9989 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9977 доллара; курс доллара к иене увеличивается до 143,38 иены со 143,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 109,63 пункта.

Позднее в ходе торгов станут известны данные о розничных продажах и промпроизводстве в США в августе, а также недельное количество первичных заявок на пособие по безработице в стране. Эти сведения могут повлиять на настроения Федрезерва.

На заседании 20-21 сентября ФРС проведет очередное заседание и примет решение о величине учётной ставки, а также обновит макроэкономические прогнозы.

По данным CME Group, 74% аналитиков ожидают повышения этой ставки на 0,75 процентного пункта, в то время как остальные 26% экспертов закладывают ускорение темпов повышения до 1 пункта.

Не оказала заметного влияния на курс евро макростатистика. Так, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле увеличился до 34 миллиардов евро с 24,6 миллиарда в июне. Прогноз предполагал дефицит в 26,2 миллиарда.