МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг продолжает прибавлять к доллару, к евро валюта РФ также продолжает укрепляться, несмотря на однодневное формальное снижение накануне. Оба курса закрепляются ниже психологически значимой отметки 60 рублей – на минимумах с 22 августа по доллару и с 5 сентября по евро. Россия с 1 октября снизит пошлину на экспорт нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.25 мск снижался на 17 копеек, до 59,72 рубля, евро — на 35 копеек, до 59,61 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" терял 5 копеек, до 8,54 рубля, а объем торгов им составлял 29,7 миллиарда рублей против 40,3 миллиарда по евро и 74,5 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,3%, евро — 0,7%, а юань — 0,6%. Рублевая цена нефти составляла около 5,5 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта в четверг продолжила прибавлять к доллару – седьмой день подряд и третий (из четырех) – к евро. Вчерашний перерыв в росте пока не нарушает тренда на укрепление рубля.

Приближение налогового периода сентября поддерживает его курс, перечисления в бюджет, как ожидается, составят более 2,5 триллиона рублей.

В последние дни доллар все чаще котируется ниже 60 рублей, отмечает Юрий Попов из SberCIB Investment Research. "Это значит, что предложение валюты постепенно начинает превышать спрос на нее. На следующей неделе экспортеры начнут активнее продавать валюту в преддверии налоговых выплат", — поясняет он.

При этом стоимость "черного золота" сорта Brent теряет в цене почти 2%, до 93,3 доллара за баррель. Рынок оценивает риски того, что высокая инфляция в странах мира заставит центральные банки резко повышать ключевые ставки.

Так, годовая инфляция в США по итогам августа составила 8,3% против 8,5% месяцем ранее, в то время как ожидалось ее замедление до 8,1%. При этом целевой показатель для американской экономики равен 2%.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилен около 109,5 пункта, что, впрочем, близко к двадцатилетним максимумам и давит на развивающиеся валюты.

Ценовой индекс гособлигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, прибавляет 0,1%, сигнализируя о спросе на рублевый долг после удачного размещения накануне Минфином ОФЗ — впервые с февраля.

ПРОГНОЗЫ

Принципиально значимых для рубля новостей пока нет, и рубль продолжает тяготеть к укреплению — сегодня курс снижается, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Другие развивающиеся валюты с утра преимущественно слабеют. Сегодня курс может вновь протестировать уровень в 59,5 рубля за доллар, но более заметное укрепление рубля мы можем увидеть, скорее, на следующей неделе по мере приближения пика налогового периода", — добавляет он.

Уровень 60 рублей за доллар по-прежнему является равновесным, считает Попов из SberCIB Investment Research. "Поскольку крупных валютных потоков в ближайшее время не ожидается, рубль стабилизируется на достигнутых уровнях. Однако на следующей неделе благодаря пику налоговых выплат рубль может укрепиться до 58 против доллара, сегодня же к закрытию курс стабилизируется около 59,8 рубля за доллар", — оценивает он.