МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ подросла в четверг к доллару до 59,8 рубля, к евро – до 59,78 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Путин сообщил о росте доли взаиморасчетов России и Китая в нацвалютах

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 9 копеек, до 59,8 рубля, евро — на 18 копеек, до 59,78 рубля.