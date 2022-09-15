2022-09-15T19:10:48+03:00
2022-09-15T19:10:48+03:00
2022-09-15T19:10:48+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220915/838131033.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 59,8 рубля
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Валюта РФ подросла в четверг к доллару до 59,8 рубля, к евро – до 59,78 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 15.09.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ подросла в четверг к доллару до 59,8 рубля, к евро – до 59,78 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 9 копеек, до 59,8 рубля, евро — на 18 копеек, до 59,78 рубля.