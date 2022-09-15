МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене не показывает единой динамики, рынки прибывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.07 мск курс евро к доллару растет до 1,0014 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9979 доллара, курс доллара к иене повышается до 143,45 иены со 143,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) символически снижается на 0,03%, до 109,63 пункта.

Рынки в четверг вечером прибывают в ожидании заседания ФРС США, запланированного на 20-21 сентября. По данным CME Group, 74% аналитиков ожидают повышения базовой ставки регулятора на 0,75 процентного пункта, в то время как остальные 26% экспертов закладывают ускорение темпов повышения до 1 пункта.

При этом инвесторы также оценивают ряд статистических данных из США. Розничные продажи в США в августе неожиданно выросли на 0,3% к июлю, хотя аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предыдущего месяца. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось на 5 тысяч, до 213 тысяч, при прогнозе роста до 226 тысяч. Положительные статданнные по США имеют разнонаправленное влияние с ожиданиями по базовой ставке Федрезерва.