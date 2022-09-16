Курс доллара к евро и иене остается стабильным в ожидании решений Федрезерва США
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в пятницу утром слабо меняется, рынки продолжают оценивать политику Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару снижался до 0,999 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9999 доллара, курс доллара к иене — до 143,34 иены со 143,52 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 109,72 пункта.
Инвесторы продолжают оценивать, какие меры примет Федрезерв по ставке на основе поступающих макроэкономических данных. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 сентября неожиданно снизилось — до 213 тысяч при прогнозе в 226 тысяч. При этом данные по инфляции, опубликованные во вторник, показали, что рост потребительских цен в стране замедлился до 8,3% с 8,5% в июле, хотя ожидалось замедление до 8,1%.
В результате рынки стали закладывать повышение ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании ФРС США. По данным CME Group, 76% экспертов прогнозируют повышение на 75 базисных пунктов, как ставка уже была увеличена летом дважды, а 24% аналитиков ждут ускорения темпов увеличения до 100 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5% годовых.
Позднее в ходе торгов станет известна окончательная оценка по инфляции в еврозоне, а также будет опубликован индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Данные могут отразиться на стоимости евро и долара.
https://1prime.ru/Forex/20220916/838133236.html