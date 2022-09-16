МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в пятницу утром слабо меняется, рынки продолжают оценивать политику Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов. Китайский юань после незначительного роста упал до минимума за два года

По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару снижался до 0,999 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9999 доллара, курс доллара к иене — до 143,34 иены со 143,52 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 109,72 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать, какие меры примет Федрезерв по ставке на основе поступающих макроэкономических данных. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 сентября неожиданно снизилось — до 213 тысяч при прогнозе в 226 тысяч. При этом данные по инфляции, опубликованные во вторник, показали, что рост потребительских цен в стране замедлился до 8,3% с 8,5% в июле, хотя ожидалось замедление до 8,1%.

В результате рынки стали закладывать повышение ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании ФРС США. По данным CME Group, 76% экспертов прогнозируют повышение на 75 базисных пунктов, как ставка уже была увеличена летом дважды, а 24% аналитиков ждут ускорения темпов увеличения до 100 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5% годовых.

Позднее в ходе торгов станет известна окончательная оценка по инфляции в еврозоне, а также будет опубликован индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Данные могут отразиться на стоимости евро и долара.