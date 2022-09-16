МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Швейцарский франк пока выглядит более устойчивым к росту курса доллара на глобальном рынке, чем падающие фунт стерлингов или иена, однако и эту валюту-"убежище" могут поколебать мировые финансовые тренды, поделился мнением с РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Аналитики ожидают продолжение укрепления доллара к мировым валютам

Курс фунта стерлингов к доллару упал сегодня до минимума почти за 40 лет — ниже 1,14 доллара за фунт. Японская иена торгуется в районе 143,3 доллара, оставаясь на минимуме с 1998 года.

Курс франка также снижается — на 0,11%, до 1,0385 доллара за франк, следует из динамики торгов на международном валютном рынке.

"Падение фунта и иены связано прежде всего с переоценкой рынком решимости ФРС повышать ставку (рефинансирования — ред.) после данных по инфляции хуже ожиданий. Трейдеры ждут, что ставка ФРС достигнет 4% в ближайшие месяцы, это вызывает ралли доллара даже к считавшемся ранее стабильным валютам. Падение фунта усугубляет существенный дефицит торгового баланса", — объясняет Суверов.

"Швейцарский франк пока выглядит более устойчивым, но и его могут поколебать мировые финансовые тренды, связанные с ростом индекса доллара", — заключает он.