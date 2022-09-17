МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. На предстоящей неделе рубль поддержат экспортеры, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Эксперт рассказал, когда наступит пик инфляции в ЕС

Аналитик напомнил, что на прошедшей неделе рубль смог умеренно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. В частности, пара доллар/рубль выходила вниз из диапазона 60-60,7 рубля, в котором провела большую часть последних полутора месяцев. Однако в пятницу предприняла попытку вернуться в данный коридор, добавил он.

При этом национальная валюта проигнорировала активизацию продаж на рынке энергоносителей, что привело к отступлению ближайшего фьючерс на нефть марки Brent в район 90-93 долларов за баррель. Также можно отметить и слабую поддержку со стороны предложения в связи с низким спросом на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Реакцию же рубля на решение ЦБ РФ понизить ставку на 50 б.п. оцениваем как нейтральную, в связи с тем, что данное решение уже было заложено в котировках национальной валюты.

Зварич обратил внимание на то, что на предстоящей неделе экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат, который приходится на 26 сентября.

"В результате на рынке наметится рост предложения иностранной валюты с их стороны, что окажет поддержку рублю. В такой ситуации национальная валюта может предпринять попытку продолжения укрепления. В частности, мы ожидаем закрепления пары доллар/рубль под нижней границей диапазона 60-0,7 рубля, с отступлением к концу недели к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 58,5 рубля", — сказал аналитик.

При этом, предупредил Зварич, в среднесрочной перспективе все еще сохраняются риски снижения рубля.

"Так, росту основных мировых валют будет способствовать восстановление импорта, что повысит спрос. Также есть риски со стороны предложения — ситуация в мировой экономике будет способствовать снижению цен на товарных рынках, что, в свою очередь, скажется на предложении валюты со стороны экспортеров. Также давление на рубль будет оказывать ожидание возобновления покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — объяснил аналитик.

Данные факторы в перспективе до конца года могут привести к ослаблению национальной валюты, подчеркнул Зварич.

Так, мы ожидаем, что это поспособствует возвращению пары доллар/рубль к уровням закрытия 2021 года — в диапазон 70-75 рублей, резюмировал аналитик.