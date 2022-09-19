МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В понедельник пара доллар США/китайский юань выросла и торговалась немного выше психологически важного уровня 7. Пару поддерживают ожидания ужесточения политики ФРС на этой неделе. Эксперт назвал факторы, которые могут разогнать доллар до 100 рублей

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,9396 против 6,9305 в пятницу. На этот раз, как и все время с августа, центральный банк установил срединный курс своей валюты выше, чем ожидали рынки, чтобы сдержать ее ослабление.

По мнению аналитиков Maybank, более высокий срединный курс может быть мерой, направленной на компенсацию последствий вливания средств в финансовую систему.

В понедельник Народный банк Китая влил в нее 12 млрд юаней в рамках краткосрочных программ кредитования, чтобы удовлетворить выросший к концу квартала спрос на ликвидность, а также понизил ставку по 14-дневным репо. Увеличение вливаний ликвидности и понижение ставок, естественно, оказывает давление на юань, говорят аналитики.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 6,9900, а на момент написания статьи торговалась по 7,0080. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,0128.

По словам трейдеров, юань остается под давлением перед запланированными на эту неделю заседаниями ключевых центральных банков. Участники рынка ожидают, что ФРС и Банк Англии повысят процентные ставки. Китай будет стремиться стабилизировать занятость и цены

Китай, как и Япония, в отличие от многих других стран, не ужесточают денежно-кредитную политику, чтобы сдержать инфляцию. Пекин сосредоточил внимание на поддержке экономики, и такое расхождение траекторий условий финансирования оказывает давление на юань.

Аналитики OCBC Bank говорят, что рынок фьючерсов указывает на дальнейшее ослабление юаня, которое властям будет сдерживать труднее, чем в предыдущие подобные циклы.

В то же время государственные СМИ Китая предостерегают участников рынка от крупных ставок против юаня, а трейдеры и аналитики рассматривают такие публикации как попытки не допустить чрезмерного ослабления китайской валюты.

В пятницу государственная вещательная компания CCTV цитировала представителя Государственного валютного управления Китая, который призвал бизнес не спекулировать юанем. Со ссылкой на близкие к центральному банку источники СМИ также утверждали, что в целом юань будет стабильным.