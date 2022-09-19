Рубль на Мосбирже торгуется без единой динамики, укрепляясь против доллара и снижаясь к евро
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс рубля весь понедельник умеренно прибавляет против доллара и снижается к евро — негатив от удешевления нефти на мировом рынке компенсируется приближением пика налогового периода в России, когда повышается спрос на рублевую ликвидность, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.48 мск снижается на 23 копейки, до 60,05 рубля, евро — повышается на 18 копеек, до 59,99 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" при этом теряет 1 копейку, опускаясь до 8,54 рубля, а объем торгов им составляет 34,6 миллиарда рублей по сравнению с 25,6 миллиарда евро и 55,4 миллиарда — долларом.
Курс доллара теряет к рублю 0,4%, евро — прибавляет 0,3%, юаня — снижается на 0,1%. Рублевая цена нефти составляет около 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Российская валюта в понедельник прибавляет в цене к доллару и снижается к евро. При этом рынок нефти сохраняет настрой на тестирование минимумов с начала года. Так, стоимость "черного золота" марки Brent теряет 2,6%, опускаясь до 89 долларов за баррель.
Рынки продолжают ожидать очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого в среду регулятор объявит новую величину ставки рефинансирования. Инвесторы прогнозируют новое повышение и опасаются, что это может привести к рецессии и негативно для перспектив спроса на углеводороды.
Курс доллара при этом прибавляет по отношению к другим основным мировым валютам. Однако приближение пика налогового периода (в начале следующей недели) компенсирует внешний негатив.
Поддержка рубля со стороны экспортеров, продающих инвалюту для оплаты обязательных платежей в бюджет, усиливается, отмечает в связи с этим Юрий Попов из SberCIB Investment Research.
ПРОГНОЗЫ
Начавшаяся неделя будет последней перед уплатой 0,7 триллиона рублей НДПИ, поэтому экспортеры станут активнее продавать валюту, также рассчитывает он.
"Это позволит в понедельник восстановить курс до 60 рублей за доллар и к концу недели приблизить его к диапазону 58-59 рублей", — оценивает Попов.
В ближайшие дни рубль продолжит показывать слабо выраженную динамику, но во второй половине недели он может перейти к более заметному укреплению в связи с приближающимся пиком налогового периода считает и Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"На этом фоне курс может вновь протестировать уровень поддержки в 59,5 рубля, но стоит учитывать, что в ближайшее время могут начать появляться новости относительно нового бюджетного правила, что окажет давление на рубль", — заключает он.
https://1prime.ru/Forex/20220919/838167814.html