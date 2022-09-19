МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс рубля весь понедельник умеренно прибавляет против доллара и снижается к евро — негатив от удешевления нефти на мировом рынке компенсируется приближением пика налогового периода в России, когда повышается спрос на рублевую ликвидность, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.48 мск снижается на 23 копейки, до 60,05 рубля, евро — повышается на 18 копеек, до 59,99 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом теряет 1 копейку, опускаясь до 8,54 рубля, а объем торгов им составляет 34,6 миллиарда рублей по сравнению с 25,6 миллиарда евро и 55,4 миллиарда — долларом.

Курс доллара теряет к рублю 0,4%, евро — прибавляет 0,3%, юаня — снижается на 0,1%. Рублевая цена нефти составляет около 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в понедельник прибавляет в цене к доллару и снижается к евро. При этом рынок нефти сохраняет настрой на тестирование минимумов с начала года. Так, стоимость "черного золота" марки Brent теряет 2,6%, опускаясь до 89 долларов за баррель. Эксперт назвал факторы, которые могут разогнать доллар до 100 рублей

Рынки продолжают ожидать очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого в среду регулятор объявит новую величину ставки рефинансирования. Инвесторы прогнозируют новое повышение и опасаются, что это может привести к рецессии и негативно для перспектив спроса на углеводороды.

Курс доллара при этом прибавляет по отношению к другим основным мировым валютам. Однако приближение пика налогового периода (в начале следующей недели) компенсирует внешний негатив.

Поддержка рубля со стороны экспортеров, продающих инвалюту для оплаты обязательных платежей в бюджет, усиливается, отмечает в связи с этим Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

ПРОГНОЗЫ

Начавшаяся неделя будет последней перед уплатой 0,7 триллиона рублей НДПИ, поэтому экспортеры станут активнее продавать валюту, также рассчитывает он. Счет идет на недели: когда избавляться от доллара и евро

"Это позволит в понедельник восстановить курс до 60 рублей за доллар и к концу недели приблизить его к диапазону 58-59 рублей", — оценивает Попов.

В ближайшие дни рубль продолжит показывать слабо выраженную динамику, но во второй половине недели он может перейти к более заметному укреплению в связи с приближающимся пиком налогового периода считает и Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"На этом фоне курс может вновь протестировать уровень поддержки в 59,5 рубля, но стоит учитывать, что в ближайшее время могут начать появляться новости относительно нового бюджетного правила, что окажет давление на рубль", — заключает он.