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Курс рубля на Мосбирже снижается к доллару
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Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже переходит к снижению против доллара — до 60,29 рубля, юаня — тоже прибавляет, с евро сделок нет. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 20.09.2022
новости, валюта, рынки, экономика, россия, мосбиржа, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже переходит к снижению против доллара — до 60,29 рубля, юаня — тоже прибавляет, с евро сделок нет.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13 мск повышается на 13 копеек, до 60,29 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,58 рубля следует из данных Московской биржи.
Объем торгов юаня превышает показатель доллара: 27 миллионов рублей и 22 миллиона соответственно.
Желающих торговать евро пока не нашлось.