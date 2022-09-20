МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже переходит к снижению против доллара — до 60,29 рубля, юаня — тоже прибавляет, с евро сделок нет. Рубль торгуется разнонаправленно на закрытии торгов понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13 мск повышается на 13 копеек, до 60,29 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,58 рубля следует из данных Московской биржи.

Объем торгов юаня превышает показатель доллара: 27 миллионов рублей и 22 миллиона соответственно.

Желающих торговать евро пока не нашлось.