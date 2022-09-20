МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Доллар США сохраняет стабильность во вторник, торгуясь ниже 20-летнего максимума против других основных валют. Инвесторы ждут, что на заседании на этой неделе Федеральная резервная система продолжит агрессивное повышение процентных ставок для ослабления инфляции. Россиян предупредили, почему держать доллары и евро на руках все опаснее

Индекс, отображающий стоимость американской валюты против шести других основных валют, мало изменился и находится на 109,53. Ранее в этом месяце он достиг отметки 110,79 — максимума с июня 2002 года.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США, крайне восприимчивая к ожиданиям в отношении денежно-кредитной политики, впервые с ноября 2007 года достигла 3,970%. Доходность 10-летних бумаг поднималась до 3,518%, что является максимумом с апреля 2011 года.

Рыночные котировки полностью учитывают вероятность того, что в среду ФРС поднимет ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов оценивается в 19%. Хотя эта оценка по-прежнему высока, она ниже, чем в прошлую среду, когда инвесторы, шокированные неожиданным ускорением роста потребительских цен в США в августе, оценивали вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов на 38%.

Пара доллар/японская иена снизилась на 0,15% до 142,96, продолжив консолидацию после двух предпринятых в этом месяце попыток пробить уровень 145. В результате 7 сентября паре удалось впервые за 24 года достичь отметки 144,99. Пара доллар/иена склонна реагировать на изменения в разнице между доходностью долгосрочных облигаций правительств США и Японии.

Банк Японии объявит решение по процентной ставке в четверг. Ожидается, что он оставит в силе масштабное стимулирование, сохранив сверхмягкую денежно-кредитную политику, что включает поддержание доходности 10-летних гособлигаций около нуля. В Японии зафиксировали самый быстрый с 2014 года рост потребительских цен

"Нужно посмотреть, что решит Комитет по операциям на открытом рынке ФРС, — говорит Тохру Сасаки, стратег-аналитик J.P. Morgan. — Пара доллар/иена рано или поздно прорвется выше отметки 145, но скорость этого прорыва будет зависеть от того, насколько агрессивно будет действовать ФРС, а также от динамики расхождения процентных ставок".

Пара евро/доллар во вторник торговалась без существенных изменений, по 1,0030. Последнюю неделю она постепенно двигалась вверх, закрепляя позиции выше уровня паритета, после того как 6 сентября впервые за два десятилетия упала до отметки 0,9864.

Пара фунт/доллар также торговалась без изменений, по 1,14295, нащупав опору после падения в конце прошлой недели до 37-летнего минимума 1,13510.

Банк Англии примет решение по процентной ставке в четверг. Инвесторы расходятся во мнениях относительно того, насколько будет поднята ставка — на 50 или на 75 базисных пунктов.

Чутко реагирующий на изменения отношения инвесторов к риску австралийский доллар снизился на 0,07% до 0,6722 доллара США, а новозеландский доллар — на 0,23% до 0,59435 доллара США.