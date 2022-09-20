АНКАРА, 20 сен — ПРАЙМ. Посольство РФ в Анкаре посоветовало россиянам иметь при себе достаточное количество наличности при посещении Турции. Турецкий "Зираат Банк" заявил, что продолжает обслуживать карту "Мир"

Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

"В связи с многочисленными сообщениями о появившихся проблемах с обслуживанием российских карт "Мир" в некоторых банковских и коммерческих структурах Турции настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой — Ziraat bankası и другие; к сожалению, устанавливать это придется опытным путем. Одновременно советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат", — говорится в заявлении посольства, распространенном во вторник.