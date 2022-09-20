Курс рубля на Мосбирже перешел к росту и укрепился до 60 за доллар и 60,03 за евро
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Рубль ближе к середине торгов вторника перешел к укреплению и против доллара, и к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.14 мск снижается на 16 копеек, до 60 рублей, евро — на 13 копеек, до 60,03 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,54 рубля, следует из данных Московской биржи.
С утра доллар максимально дорожал до 60,31 рубля, евро — до 60,47 рубля, юань — до 8,59 рубля.
Курсовая динамика, несмотря на начавшуюся ключевую неделю перед выплатами налогов экспортерами, отчасти может быть связана с дефицитом валютной ликвидности у ряда игроков, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.
"Во вторник курс доллара может продолжить консолидироваться в привычном диапазоне 60-61 рубля с тестом его нижней границы. Тем не менее, в рамках недели мы продолжаем ориентироваться на укрепление национальной валюты и выход к отметке 59 рублей", — добавляет он.
Вероятно, курс рубля пока продолжит показывать слабо выраженную динамику, тяготея к укреплению — в течение дня курс будет временно опускаться ниже 60 рублей против доллара, в свою очередь считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург.
https://1prime.ru/Forex/20220920/838181625.html