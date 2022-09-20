МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Рубль ближе к середине торгов вторника перешел к укреплению и против доллара, и к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.14 мск снижается на 16 копеек, до 60 рублей, евро — на 13 копеек, до 60,03 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

С утра доллар максимально дорожал до 60,31 рубля, евро — до 60,47 рубля, юань — до 8,59 рубля.

Курсовая динамика, несмотря на начавшуюся ключевую неделю перед выплатами налогов экспортерами, отчасти может быть связана с дефицитом валютной ликвидности у ряда игроков, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка. Активность торгов евро упала из-за ее "токсичности", считает эксперт

"Во вторник курс доллара может продолжить консолидироваться в привычном диапазоне 60-61 рубля с тестом его нижней границы. Тем не менее, в рамках недели мы продолжаем ориентироваться на укрепление национальной валюты и выход к отметке 59 рублей", — добавляет он.

Вероятно, курс рубля пока продолжит показывать слабо выраженную динамику, тяготея к укреплению — в течение дня курс будет временно опускаться ниже 60 рублей против доллара, в свою очередь считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург.