МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам продолжает расти в понедельник вечером после статистики по рынку недвижимости США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск курс евро к доллару снижался до 0,999 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0022 доллара, курс доллара к иене поднимался до 143,72 иены со 143,2 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 109,94 пункта.

Трейдеры во вторник обратили внимание на то, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, неожиданно выросло по сравнению с пересмотренным показателем июля и составило 1,575 миллиона.

На этой неделе внимание инвесторов обращено также к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут опубликованы в среду. Согласно данным CME Group, более 80% аналитиков ждут третьего подряд повышения учетной ставки ФРС на 75 базисных пунктов – до 3-3,25%. Кроме решения по ставке регулятор также представит обновленные экономические прогнозы.