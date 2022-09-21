МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Китайский юань в среду достиг минимума за 26 месяцев против доллара США, причем отклонение его курса от определенного Народным банком Китая срединного значения было самым большим с начала первых вспышек COVID-19 в 2020 году. Позднее в среду инвесторы ждут от Федеральной резервной системы очередного агрессивного повышения ключевой процентной ставки. Эксперт рассказал, как доллар переполошил весь мир

Понижательное давление на китайскую валюту растет, так как центральные банки других стран продолжают двигаться по пути ужесточения своей политики, стремясь обуздать вышедшую из-под контроля инфляцию. На своем заседании в среду ФРС, как ожидается, снова повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов. Траектория ужесточения политики ФРС может повлиять на решения других центральных банков и курсы основных валют. При этом центральный банк Китай сохраняет низкие процентные ставки, что снижает привлекательность юаня.

До открытия рынков Народный банк Китая установил срединный курс национальной валюты на отметке 6,9536 за доллар против 6,9468 во вторник.

Материковый юань начал торги на уровне 7,0278 за доллар, потом опустился до минимума с 6 июля 2020 года 7,0460, а в середине сессии торговался по 7,0442.

Пара доллар/оффшорный юань впервые с июля 2020 года превысила отметку 7,05. В середине дня она торговалась в районе 7,0502.