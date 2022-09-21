МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Реальный курс рубля ближайшие годы будет на 10-15% крепче, чем за последние пять лет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Курс евро растерял весь рост и торгуется у 60,4 рубля

"Ожидается ослабление относительно текущих значений и курса рубля. В то же время, это очень важно, реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние пять лет", — сказал Решетников, выступая в Совете Федерации.