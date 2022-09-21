2022-09-21T19:06:55+03:00
2022-09-21T19:06:55+03:00
2022-09-21T19:06:55+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220921/838207690.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 60,69 рубля
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Рубль подешевел в среду к доллару до 60,69 рубля, но укрепился к евро, до 60,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 21.09.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль подешевел в среду к доллару до 60,69 рубля, но укрепился к евро, до 60,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 9 копеек, до 60,69 рубля, евро снизился на 45 копеек, до 60,15 рубля.