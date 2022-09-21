МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль подешевел в среду к доллару до 60,69 рубля, но укрепился к евро, до 60,15 рубля, следует из данных Московской биржи. В России отмечается замедление снижения цен на овощи

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 9 копеек, до 60,69 рубля, евро снизился на 45 копеек, до 60,15 рубля.