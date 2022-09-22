МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг усиливает рост, евро уже ниже 59 рублей — впервые с 19 августа, доллар — дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.45 мск снижается на 74 копейки, до 59,95 рубля, евро — падает на 1,23 рубля, до 58,92 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.