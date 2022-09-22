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2022
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Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с 19 августа
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Курс рубля днем в четверг усиливает рост, евро уже ниже 59 рублей — впервые с 19 августа, доллар — дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 22.09.2022
валюта, рынки, новости, мосбиржа, евро, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг усиливает рост, евро уже ниже 59 рублей — впервые с 19 августа, доллар — дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.45 мск снижается на 74 копейки, до 59,95 рубля, евро — падает на 1,23 рубля, до 58,92 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.