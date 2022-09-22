МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Средний курс доллара по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 68,1 рубля за доллар, говорится в проекте Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт объяснил, почему поздно продавать доллары

В документе отмечается, что он разработан на основании базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы.

"Курс рубля по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 68,1 рублей за доллар США. Прогноз предполагает постепенное смягчение Банком России беспрецедентных ограничений на движение капитала, введенных в феврале–марте 2022 года. В 2023-2025 годах курсовая динамика сложится на уровне 68-72 рублей за доллар США. В реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным", — говорится в документе.

В последующие годы динамика курса доллара в прогнозе выглядит так: 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что ожидается ослабления рубля относительно текущих значений. При этом, по его словам, реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние пять лет.