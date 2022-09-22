ТОКИО, 21 сен — ПРАЙМ. Японская иена укрепилась в четверг после того, как власти провели интервенцию на валютном рынке для поддержания ослабшей валюты впервые с 1998 года, хотя торги проходили волатильно, сообщает агентство Рейтер. Эксперты прокомментировали валютную интервенцию в Японии

Пара доллар США/иена торговалась с понижением на 2%, по 141,2. Она достигла минимума 140,31 после интервенции, достигнув ранее нового 24-летнего максимума 145,9.

Разница между дневным максимумом и минимумом пары была самой большой с июня 2016 года.

Евро, австралийский доллар и британский фунт также упали против японской иены, прежде чем вернули часть позиций.

"Мы приняли решительные меры", — сказал заместитель министра финансов по международным вопросам Масато Канда в интервью журналистам, отвечая на вопрос о том, была ли это интервенция.

Подтверждение интервенции поступило лишь спустя несколько часов после того, как Банк Японии решил сохранить низкие процентные ставки для поддержания неустойчивого восстановления экономики страны.