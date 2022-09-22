МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем ощутимо прибавляет против доллара и евро, обновляя многонедельные максимумы на фоне пика налогового периода сентября, следует из данных торгов на Московской бирже. ЦБ допустил ограничение валютных позиций в балансах банков

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.42 мск падал на 1,7 рубля до 58,99 рубля, евро — на 1,88 рубля, до 58,27 рубля. Ранее в четверг доллар обновил минимум с 19 августа (58,87 рубля), евро – с 25 июля (57,97 рубля).

Курс юаня расчетами "завтра" терял к 16.43 мск 22 копейки до 8,36 рубля, а объем торгов им составлял 75,1 миллиарда рублей против 63,3 миллиарда по евро и 103,4 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 2,7%, евро – на 3,1%, а юань терял 2,5%. Рублевая цена нефти составляла около 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ РАЗГОНЯЕТСЯ

Российская валюта в четверг днем уверенно растет к доллару и к евро на фоне активизировавшихся продаж инвалюты экспортерами, которые готовятся к пику налогового периода сентября в конце этой и начале следующей недели.

Экспортеры, видимо, резко увеличили продажи иностранной валюты, о чем, в частности сигнализируют значительно выросшие обороты спотового рынка на Мосбирже, отмечает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

При этом рынок нефти прибавляет 3,1%, до 92,6 доллара за баррель марки Brent. Инвесторы ожидают публикации данных о коммерческих запасах нефти в США позже вечером. Аналитики полагают, что показатель снизился на 2,2 миллиона баррелей и достиг 431,8 миллиона баррелей.

Ценовой индекс гособлигаций, рассчитываемый Мосбиржей, растет в четверг на 0,7%, корректируя предыдущее падение и сигнализируя о спросе на рублевый долг на текущих уровнях.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю оказывает приближение налогового периода, когда со стороны экспортеров традиционно увеличивается предложение валюты, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Тем не менее риски новых санкций остаются высокими и способны вызвать еще одну волну распродаж рублевых активов. Однако до тех пор, пока конъюнктура мирового рынка сырья обеспечивает стабильно высокий приток экспортной выручки в страну, рубль защищен от серьезного обесценивания", — добавляет он.

Анализируя основные параметры бюджета на 2023-25 годы, Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста" отметил, что долгий переходный период для бюджетного правила и отсутствие планов покупки валюты — это позитив для рубля, объясняющий официальный прогноз его постепенного ослабления.

"Вместе с тем до конца не ясно, почему рубль может за год ослабнуть с 60 до 76 против доллара. Видим риски более плавного движения курса в 2023 году. До конца 2022 года возможен диапазон 60-65 рублей за доллар, в сентябре-октябре под налоги/дивиденды временно может быть и менее 60 рублей, как видим сегодня, но вряд ли это устойчивый уровень", — добавляет он.