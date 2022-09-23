МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Доллар дорожает к другим основным мировым валютам в четверг днем, минутами ранее индекс доллара поднялся выше 112 пунктов впервые с июня 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил, почему поздно продавать доллары

По состоянию на 11.55 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,62%, до 112,04 пункта.

Курс евро к доллару снижался до 0,9757 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9836 доллара, курс доллара к иене рос до 142,8 иены со 142,35 иены. Курс фунта к доллару падал до 1,1162 доллара за фунт с 1,1257 доллара и находится на минимальном с 1985 года уровне.

На рынке американской валюты в пятницу днем наблюдается ценовое ралли, поскольку инвесторы все еще оценивают повышение учетной ставки Федеральной резервной системой США на 75 базисных пунктов. Таким образом, американский регулятор получает преимущество перед другими мировыми центробанками, монетарная политика которых не такая "ястребиная".

Так, например, Банк Англии в четверг повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов, а ЦБ Японии сохранил ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%.