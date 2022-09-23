МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро уже опускался до 56 рублей впервые с 21 июля, а доллар падал до 57,5 рубля впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.35 мск падал на 1,14 рубля, до 57,7 рубля, евро — на 1,41 рубля, до 56,21 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.