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2022
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Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с 19 августа
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Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро уже опускался до 56 рублей впервые с 21 июля, а доллар падал до 57,5 рубля впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 23.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро уже опускался до 56 рублей впервые с 21 июля, а доллар падал до 57,5 рубля впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.35 мск падал на 1,14 рубля, до 57,7 рубля, евро — на 1,41 рубля, до 56,21 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.