Курс доллара упал до 57 рублей, евро – ниже 55 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал до 57 рублей впервые с 22 июля, евро - ниже 55 рублей
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу продолжает наращивать темпы роста, доллар опустился ниже 57 рублей, впервые с 22 июля, евро падал ниже 55 рублей — минимума с 1 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.50 мск падает на 2,09 рубля, до 56,75 рубля, евро — на 2,54 рубля, до 55,08 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Минутами ранее курс евро опускался до 54,91 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220923/838229701.html
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