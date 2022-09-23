МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу продолжает наращивать темпы роста, доллар опустился ниже 57 рублей, впервые с 22 июля, евро падал ниже 55 рублей — минимума с 1 июля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.50 мск падает на 2,09 рубля, до 56,75 рубля, евро — на 2,54 рубля, до 55,08 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Минутами ранее курс евро опускался до 54,91 рубля.