МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Доллар продолжает укрепление к мировым валютам, его индекс впервые с июня 2002 года преодолел отметку в 113 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепился к доллару и евро на закрытии торгов пятницы

По состоянию на 21.05 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 1,49%, до 113,02 пункта.

Курс евро к доллару снижался до 0,969 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9836 доллара, курс доллара к иене рос до 143,39 иены со 142,35 иены. Курс фунта к доллару падал на 3,33%, до 1,0882 доллара за фунт с 1,1257 доллара.

В целом с начала недели индекс доллара вырос на 3%, к евро американская валюта также подорожала на 3%. Трейдеры продолжают оценивать итоги заседания Федрезерва США, который повысил свою базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 3-3,25%. Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может пойти на дальнейшее ее повышение на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.