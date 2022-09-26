МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Фунт в понедельник упал до рекордного минимума. Трейдеры избавлялись от него на предположениях о том, что экономический план нового правительства Великобритании поставит страну в предельно сложную финансовую ситуацию. Назван новый курс доллара, который выгоден для России

Стремительное падение британской валюты помогло доллару, который считается валютой-убежищем, достичь нового двадцатилетнего максимума против корзины других основных валют.

В ходе торгов пара британский фунт/доллар США опускалась на 4,9%, до исторического минимума 1,0327, но затем стабилизировалась около 1,05405, что на 2,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В пятницу пара упала на 3,6%, когда новый министр финансов Квази Квартенг представил план, предполагающий беспрецедентное снижение налогов за счет крупнейшего с 1972 года выпуска долговых обязательств.

"Фунт принимает сильнейшие удары, — отметил Крис Вестон из Pepperstone. — Инвесторы ждут реакции Банка Англии. Они считают это нерациональным".