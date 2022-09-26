Курс фунта упал до минимальных 1,032 доллара на фоне бюджетных проблем в Великобритании
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Фунт в понедельник упал до рекордного минимума. Трейдеры избавлялись от него на предположениях о том, что экономический план нового правительства Великобритании поставит страну в предельно сложную финансовую ситуацию.
Стремительное падение британской валюты помогло доллару, который считается валютой-убежищем, достичь нового двадцатилетнего максимума против корзины других основных валют.
В ходе торгов пара британский фунт/доллар США опускалась на 4,9%, до исторического минимума 1,0327, но затем стабилизировалась около 1,05405, что на 2,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
В пятницу пара упала на 3,6%, когда новый министр финансов Квази Квартенг представил план, предполагающий беспрецедентное снижение налогов за счет крупнейшего с 1972 года выпуска долговых обязательств.
"Фунт принимает сильнейшие удары, — отметил Крис Вестон из Pepperstone. — Инвесторы ждут реакции Банка Англии. Они считают это нерациональным".
https://1prime.ru/Forex/20220926/838245208.html
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