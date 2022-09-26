МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс пары доллар-рубль в 60 рублей сейчас балансирует интересы бюджета, импортеров, экономики, примерно в этом районе правительство попробует найти способ удержать его, поделился мнением с РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Назван новый курс доллара, который выгоден для России

Рубль по итогам пятницы укрепился к доллару и евро, за неделю российская валюта выросла на 2,36 рубля к доллару, к евро — на 3,51 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.48 мск снижался на 17 копеек, до 57,75 рубля, евро — на 31 копейку, до 55,99 рубля, юань теряет 4,4 копейки, опускаясь до 8,048 рубля.

"Судя по всему, сейчас работает какой-то механизм, он скрытый, потому что рубль слишком устойчивый в последнее время. Уровень 60 плюс-минус рублей за доллар сейчас выглядит балансирующим интересы бюджета, импортеров, экономики. Я думаю, где-то в этом районе правительство попробует найти способ удержать его… Хотя в условиях такого профицита текущих операций нужно канализировать все средства, которые приходят от внешней торговли. Куда их девать, пока не совсем понятно. Параметры бюджетного правила правительство пока не озвучивает", — сказал Брагин.

По его мнению, кроме Минфина РФ, никто не скажет, какой курс рубля к основным иностранным валютам является комфортным для бюджета, при этом текущее укрепление российской валюты, скорее всего, не очень комфортно. Брагин напомнил, что ранее правительство в качестве комфортной для курса рубля обозначило границу в 70-80 рублей за доллар. Однако помимо экспортных пошлин и наполнения бюджета, для курса важен баланс экспорта-импорта, восстановление логистических цепочек. Поэтому в условиях санкций крепкий рубль, по крайней мере, позволяет немного компенсировать издержки, которые возникают у импортеров, говорит эксперт.

"То есть с учетом того, что у нас импорт пока еще не восстановился по объемам и сохраняется гигантский профицит по текущим операциям даже при текущем некотором снижении цен на нефть и возможных сокращениях объемов экспорта, риски по-прежнему остаются на стороне укрепления", — добавляет он.

"Причем последняя волна снижения иностранных валют к рублю была возможна, я допускаю, из-за того, что это было бегство из евро и доллара, обусловленное тем, что люди побоялись, что они станут еще более токсичными. С учетом всех последних событий оставаться в долларах и евро стало опаснее, по крайней мере, с точки зрения инвесторов. Возможно мы увидим переток в юань, это будет сказываться на ослаблении рубля", — отмечает эксперт УК "Альфа-Капитал".