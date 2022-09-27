МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже немного снижается к доллару и юаню, при этом с евро сделок нет. Рубль упал к доллару и подрос к евро, отыгрывая динамику форекса

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 14 копеек, до 58,53 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,13 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Желающих торговать евро пока не нашлось.