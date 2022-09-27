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2022
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Курс рубля слабо снижается к доллару
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Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже немного снижается к доллару и юаню, при этом с евро сделок нет. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на... ПРАЙМ, 27.09.2022
новости, валюта, рынки, экономика, курс рубля, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже немного снижается к доллару и юаню, при этом с евро сделок нет.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 14 копеек, до 58,53 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,13 рубля, следует из данных Мосбиржи.
Желающих торговать евро пока не нашлось.