МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Рубль умеренно растет к основным иностранным валютам: доллар торгуется около 58 рублей после утреннего повышения почти до 59 рублей, евро ушел под отметку в 56 рублей, следует из данных Московской биржи. Названы причины аномального роста рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.31 мск снижался на 38 копеек — до 58,02 рубля, курс евро — на 40 копеек до 55,84 рубля, юань теряет 2,6 копейки, до 8,094 рубля. На утренних торгах доллар максимально поднимался до 58,98 рубля, евро — до 56,995 рубля, юань — до 8,192 рубля.

"Сегодня мы полагаем, что курс доллара продолжит проторговывать диапазон 57-60 рублей. Значимых драйверов на рынке пока не наблюдаем", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Как мы понимаем, в последние месяцы курс рубля определяется продажами экспортеров и спросом со стороны импортеров и граждан. Для тех, кто ориентируется на жизнь внутри России, валюты США и Европы почти бесполезны. Соответственно, спрос на них сегодня крайне низкий. Импортеры наращивают поставки, но также этот процесс развивается очень небыстро", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Эксперт отмечает, что в начале основной сессии, как правило, активно продают компании, работающие на внешнем рынке. Эксперт назвал выгодный для бюджета курс доллара

"В сентябре они рассчитывали на более слабый рубль во второй половине месяца, но этого не случилось. Соответственно, они вынуждены продавать внешнюю выручку в более короткие сроки. Поэтому даже после прохождения пиковых платежей в понедельник мы все еще наблюдаем избыточное предложение валюты", — добавляет он.

Московская биржа с 12 сентября возобновила ранние утренние торги на валютном рынке. Теперь они поводятся в следующем режиме: 6.50–7.00 мск – аукцион открытия, 7.00–19.00 мск – торговый период. Аукцион открытия позволяет на основе первых заявок определить адекватную цену открытия торгового периода. Таким образом, на валютном рынке торги продолжаются в течение 12 часов.