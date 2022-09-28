Минэкономразвития прогнозирует к декабрю снижение курса рубля к доллару
Минэкономразвития прогнозирует к концу года ослабление российской валюты к доллару до 66 рублей
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует к концу года ослабление российской валюты к доллару до 66 рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 годы.
В соответствии с базовым сценарием в сентябре средний курс доллара должен составить 61,1 рубля, в октябре — 62,7 рубля, в ноябре — 64,4 рубля, в декабре — 66,2 рубля. В итоге к декабрю, как считают в министерстве, курс рубля по сравнению с сентябрем снизится по отношению к доллару примерно на 8%.
При этом ожидается, что в IV квартале средний курс доллара составит 64,4 рубля, а за весь 2022 год — 68,1 рубля.
На 2023 год ведомство предсказывает снижение курса рубля по отношению к доллару до 68,3. Отмечается, что американская валюта будет дорожать постепенно, и в декабре курс повысится до пикового значения в 70,2 рубля. В 2024 году, согласно прогнозу Минэкономразвития, доллар подешевеет до 70,9 рубля, в 2025-м курс "американца" повысится до 72,2 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220928/838275084.html
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