МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует к концу года ослабление российской валюты к доллару до 66 рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 годы. Названы причины аномального роста рубля

В соответствии с базовым сценарием в сентябре средний курс доллара должен составить 61,1 рубля, в октябре — 62,7 рубля, в ноябре — 64,4 рубля, в декабре — 66,2 рубля. В итоге к декабрю, как считают в министерстве, курс рубля по сравнению с сентябрем снизится по отношению к доллару примерно на 8%.

При этом ожидается, что в IV квартале средний курс доллара составит 64,4 рубля, а за весь 2022 год — 68,1 рубля.

На 2023 год ведомство предсказывает снижение курса рубля по отношению к доллару до 68,3. Отмечается, что американская валюта будет дорожать постепенно, и в декабре курс повысится до пикового значения в 70,2 рубля. В 2024 году, согласно прогнозу Минэкономразвития, доллар подешевеет до 70,9 рубля, в 2025-м курс "американца" повысится до 72,2 рубля.