МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс доллара укрепляется к евро и фунту в среду утром, при этом слабо снижается к иене, за счет более агрессивной по сравнению с другими регуляторами политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Экономист объяснил, как доллар помогает рублю расти

По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару снижается до 0,9553 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9592 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,0660 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0731 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 144,69 иены со 144,76 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,44%, до 114,61 пункта.

Евро продолжает слабеть по отношению к доллару седьмую торговую сессию подряд, а за всю прошлую неделю его курс упал более чем на 3%. Британская же валюта на днях опускалась до исторического минимума к доллару.

Укреплению американской валюты продолжает способствовать более "ястребиная" по сравнению с другими позиция Федрезерва США. Индекс S&P 500 закрылся вблизи двухлетнего минимума

Неделей ранее американский регулятор повысил свою учетную ставку ещё раз сразу на 0,75 п.п., до 3-3,25%. Из важных центробанков в последнее время так же резко поступил лишь ЦБ Швейцарии. Кроме того, председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что ФРС до конца года может повысить ставку рефинансирования ещё на 1,25%.

"Пока кредитно-денежная и фискальная политика во всем мире не приведут к реальному укреплению соответствующих валют, мы ожидаем, что курс доллара будет очень высоким", — цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора по управлению международными активами Credit Suisse Group AG Нанэтт Хехлер-Файд'Эрбе (Nanette Hechler-Fayd'herbe).