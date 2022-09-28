МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в ходе торгов среды перешел к росту к доллару и продолжает укрепляться к евро, следует из данных торгов. Экономист объяснил, как доллар помогает рублю расти

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.46 мск теряет 16 копеек, до 58,3 рубля, евро — 46 копеек, до 55,69 рубля, юань — 10 копеек, до 8,05 рубля.

Утром в среду курс доллара максимально повышался до 58,94 рубля, после чего растерял преимущество и перешел к снижению, максимально опускаясь до 58,09 рубля. Евро максимально дешевел до 55,41 рубля, юань — до 7,98 рубля.

Объем торгов к середине дня по доллару составляет 61,6 миллиарда рублей, юаню — 42 миллиарда, евро — 29,8 миллиарда.