МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Валюта России выросла в среду к доллару до 57,54 рубля, а к евро – до 55,48 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому времени (к закрытию) упал на 92 копейки, до 57,54 рубля, евро — на 68 копеек, до 55,48 рубля.