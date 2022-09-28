2022-09-28T19:18:42+03:00
2022-09-28T19:18:42+03:00
2022-09-28T19:18:42+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220928/838289232.html
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 57,54 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Валюта России выросла в среду к доллару до 57,54 рубля, а к евро – до 55,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому... ПРАЙМ, 28.09.2022
валюта, рынки, новости, россия, мосбиржа, доллар
https://1prime.ru/images/83526/90/835269022.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83526/90/835269022.jpg
https://1prime.ru/images/83526/90/835269019.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83526/90/835269019.jpg
https://1prime.ru/images/83526/88/835268804.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83526/88/835268804.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Валюта России выросла в среду к доллару до 57,54 рубля, а к евро – до 55,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому времени (к закрытию) упал на 92 копейки, до 57,54 рубля, евро — на 68 копеек, до 55,48 рубля.