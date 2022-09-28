МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс доллара начал снижаться к евро и иене в среду вечером после заявления Банка Англии, согласно которому регулятор начнет временно приобретать гособлигации для восстановления рыночной конъюнктуры, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Недельная инфляция в России с 20 по 26 сентября составила 0,08%

По состоянию на 19.33 мск курс евро к доллару растет до 0,9685 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9592 доллара, курс доллара к иене в то же время опускается до 144,31 иены со 144,76 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,91%, до 113,06 пункта. Курс фунта стерлингов к доллару при этом растет до 1,0809 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0731 доллара, хотя на днях британская валюта опускалась до исторического минимума к доллару.

В среду вечером доллар начал слабеть после того, как Банк Англии пообещал сделать все необходимое для восстановления спокойствия на финансовых рынках — регулятор будет временно осуществлять покупку долгосрочных государственных облигаций Великобритании с 28 сентября. Ранее днем курс доллара уверенно рос к евро и фунту, но слегка опускался к иене.

"Интервенция Банка Англии помогла охладить силу (доллара) и наполнить рынок энергией", — сказала агентству Франс Пресс старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

Кроме того, на этом фоне также упала доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries), она снижается до 3,789% с уровня прошлого закрытия в 3,963%.