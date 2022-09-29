МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается, следует из данных Московской биржи. Рубль немного прибавил к доллару и более уверенно вырос к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышается на 18 копеек, до 57,72 рубля, евро — на 26 копеек, до 55,73 рубля, юаня — растет на 1 копейку, до 8,03 рубля.