Рубль перешел к росту в ходе торгов четверга: доллар по 57,2 рубля, евро по 55,2 рубля
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Доллар и евро растеряли преимущество к рублю и перешли к снижению в ходе торгов четверга, торгуясь около 57,2 рубля и 55,2 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.16 по московскому времени снижался на 30 копеек — до 57,24 рубля, евро — тоже на 30 копеек, до 55,18 рубля, юаня — опускался на 11 копеек, до 7,92 рубля.
Ранее в ходе торгов четверга курс доллара максимально повышался до 58,17 рубля, евро – до 56,02 рубля, юаня – до 8,07 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220929/838297362.html
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