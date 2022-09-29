МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Доллар и евро растеряли преимущество к рублю и перешли к снижению в ходе торгов четверга, торгуясь около 57,2 рубля и 55,2 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар перешел к снижению после заявления Банка Англии

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.16 по московскому времени снижался на 30 копеек — до 57,24 рубля, евро — тоже на 30 копеек, до 55,18 рубля, юаня — опускался на 11 копеек, до 7,92 рубля.

Ранее в ходе торгов четверга курс доллара максимально повышался до 58,17 рубля, евро – до 56,02 рубля, юаня – до 8,07 рубля.