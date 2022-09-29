Страны БРИКС могут создать собственную валюту, заявил российский посол
Посол Князев заявил, что страны-члены БРИКС могут создать свою собственную валюту
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Страны-участницы БРИКС могут создать собственную валюту, заявил посол по особым поручениям российского МИД, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.
"Обсуждается идея возможности и перспективы общей единой валюты, расчётной валюты на основе стран БРИКС", — сказал дипломат на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Посол добавил, что около 15 стран проявили заинтересованность во вступление в БРИКС.
"Интерес к БРИКС ярко проявился в том, что сегодня полтора десятка государств проявили заинтересованность во вступление в БРИКС", — отметил Князев в ходе выступления в рамках круглого стола о перспективах расширения БРИКС и ШОС.
https://1prime.ru/Forex/20220929/838297689.html
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