МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Страны-участницы БРИКС могут создать собственную валюту, заявил посол по особым поручениям российского МИД, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. Полтора десятка стран хотят присоединиться к БРИКС, заявил Рябков

"Обсуждается идея возможности и перспективы общей единой валюты, расчётной валюты на основе стран БРИКС", — сказал дипломат на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Посол добавил, что около 15 стран проявили заинтересованность во вступление в БРИКС.

"Интерес к БРИКС ярко проявился в том, что сегодня полтора десятка государств проявили заинтересованность во вступление в БРИКС", — отметил Князев в ходе выступления в рамках круглого стола о перспективах расширения БРИКС и ШОС.