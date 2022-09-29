КАИР, 29 сен — ПРАЙМ. Египетский фунт рекордно упал по отношению к доллару, в четверг официальный курс составил 19,6 фунта за 1 доллар, следует из данных Центрального банка Египта. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2035 году

Согласно данным ЦБ, к закрытию биржи 1 доллар США стоил 19,6 фунта, при этом продать доллары банку можно за 19,49 фунта.

Курс евро установлен на отметке 19,05 фунта при покупке и 18,94 фунта при продаже.

До этого антирекорд был зафиксирован в декабре 2016 года – 19,56 фунтов за доллар.

В марте ЦБ Египта впервые с 2020 года поднял показатель ключевой ставки, он был установлен на уровне в 9,75%, в мае ее еще раз подняли — до 11,75%. Вслед за этим решением фунт просел по отношению к доллару, суммарно с марта курс упал на 25%.

Министр финансов Египта Мухаммад Маайт сообщил в августе, что с начала года порядка 22 миллиардов инвестиций были выведены из Египта, что затруднило обслуживание долга и привело к экономическому кризису в стране.

Египет в конце марта обратился в МВФ с просьбой начать консультации по поводу новой программы поддержки планов египетского государства по проведению полномасштабной экономической реформы. Программа может включать дополнительное финансирование.