"Финам" в ближайшие дни запретит открывать короткие позиции по доллару
Финансовая группа "Финам" в ближайшие дни запретит открывать короткие позиции по доллару
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Финансовая группа "Финам" в ближайшие дни запретит открывать короткие позиции по доллару, следует из сообщения компании.
"В ближайшие дни открытие коротких позиций по инструменту USD (доллар США) станет недоступно. Просим учитывать данную информацию при планировании торговых операций", — говорится в сообщении.
Данные меры связаны с повышенным риском для инвесторов в отношении позиций по валютам недружественных стран, ранее такой запрет был введен в отношении евро, прокомментировал руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.
https://1prime.ru/Forex/20220929/838304290.html
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