МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на заявления президента России Владимира Путина в рамках церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий: доллар и евро продолжают падать на 1-3 рубля. Путин о долларе: бумажками никого не накормишь

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.45 мск падал на 1 рубль, до 56,21 рубля, евро – на 2,87 рубля, до 52,6 рубля.