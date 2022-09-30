Рубль спокойно реагирует на выступление Путина: доллар торгуется в районе 56,3 рубля
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на заявления президента России Владимира Путина в рамках церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий: доллар и евро продолжают падать на 1-3 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.45 мск падал на 1 рубль, до 56,21 рубля, евро – на 2,87 рубля, до 52,6 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220930/838316260.html
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