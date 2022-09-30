МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Доллар компенсировал падение к рублю на Мосбирже и переходит к росту: прибавляет 40 копеек, евро также замедляет темпы снижения и теряет 1,74 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро также начал расти: прибавляет 48 копеек, до 55,95 рубля. Путин о долларе: бумажками никого не накормишь

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.09 мск повышался на 40 копеек, до 57,61 рубля, евро — падал на 1,74 рубля, до 53,73 рубля. При этом ранее в ходе торгов пятницы доллар максимально дешевел до 53,23 рубля, евро — до 50,73 рубля.