МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером замедлил рост по отношению к евро и иене, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.41 мск курс евро к доллару уменьшается до 0,9805 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9814 доллара, курс доллара к иене растет до 144,66 иены со 144,45 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,11%, до 112,12 пункта.

Ранее днем в ходе торгов курс евро к доллару достигал 0,9735 доллара, а курс доллара к иене 144,79 иены.

В пятницу вечером трейдеры оценивают ряд статистик из США. Так, доходы населения США в августе выросли на 0,3% по сравнению с июлем, а потребительские расходы увеличились на 0,4% в месячном выражении. Показатель по доходам совпал с прогнозом аналитиков, хотя рост расходов ожидался на уровне 0,2%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в сентябре вырос до 58,6 пункта с августовских 58,2 при ожидаемом росте до 59,5 пункта.