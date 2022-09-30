МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ упала в пятницу к доллару до 58,45 рубля, а к евро – до 56,7 рубля, за месяц рубль вырос, следует из данных Московской биржи. Путин о долларе: бумажками никого не накормишь

Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,24 рубля, до 58,45 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 56,7 рубля.

В ходе торгов пятницы доллар обновил минимум с июля, упав до 53,23 рубля, евро — минимум с октября 2014 года — до 50,73 рубля. Таким образом, всего от исторических максимумов, достигнутых 10 марта (121,53 рубля и 132,42 рубля), доллар и евро в пятницу максимально падали на 68,3 рубля (-56,2%) и на 81,69 рубля (-61,7%), соответственно.

Доллар за сентябрь подешевел на 1,78 рубля, евро – на 3,75 рубля.